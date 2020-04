Roberto Donadoni, ex allenatore della Nazionale vive da alcuni mesi in Cina, essendo il tecnico dello Shenzen, squadra della seconda serie cinese. Ospite a Casa Sky Sport, ha parlato di coronavirus. Ecco le parole riportate dall'Ansa: "A Shenzen la situazione si sta tranquillizzando: oramai sono una decina di giorni che siamo tornati in campo ad allenarci. Tutti in città indossano rigorosamente le mascherine, ma la vita è quasi tornata alla normalità.



Bergamo? Condivido con i miei conterranei le emozioni per una squadra che tiene testa alle grandi d'Europa. Mi auguro solo di tornare presto in campo, significherebbe aver messo virus alle spalle, con tanta tristezza nel cuore, ma con la forza che i bergamaschi mettono di giorno in giorno. Futuro? Io all'Atalanta solo un rumor. La Dea ora ha un tecnico che sta dimostrando di valere tanto e di aver portato la mia città a un livello importantissimo. Parlare di un altro allenatore non ha alcuna logica in questo momento"