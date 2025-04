Donadoni: 'Il Bologna merita più della Juventus il quarto posto'

Getty Images

Intervistato ai microfoni di Radio Sportiva, Roberto Donadoni ha espresso la sua opinione sulla corsa al quarto posto in Serie A, che vede coinvolte Bologna e Juventus in una volata appassionante per la qualificazione alla prossima Champions League. L’ex CT della Nazionale ha speso parole di grande stima per la squadra rossoblù, allenata da Vincenzo Italiano.«Chi merita di più il quarto posto? Per dimensioni e obiettivi di inizio stagione, direi che se lo sta guadagnando di più il Bologna rispetto alla Juve», ha detto Donadoni, sottolineando la straordinaria crescita dei felsinei nel corso della stagione.

L’ex allenatore ha poi analizzato il contesto economico e sportivo delle due squadre: «Per spesa in campagna acquisti, è indubbiamente in vantaggio il Bologna. Per quello che si è visto finora, il Bologna meriterebbe qualcosa di più».Parole che rispecchiano il sentimento di molti osservatori, che vedono nel Bologna una delle sorprese più belle del campionato. La Juve resta favorita sulla carta, ma la determinazione e la qualità mostrata dal Bologna hanno impressionato e reso credibile la loro candidatura alla prossima Champions.