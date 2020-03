L’allenatore dello Shenzen Roberto Donadoni ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del coronavirus e dell’attuale condizione in Cina: “In Cina c’è molta attenzione per coloro che vengono dai Paesi più colpiti, è giusto che sia così: hanno lavorato duramente per cercare di risolvere il problema. Noi abbiamo trascorso un lungo periodo ad allenarci in Spagna, poi il 9 ci siamo trasferiti a Dubai. Dovevamo rimanere fino al 22 ma abbiamo preferito tornare prima, proprio perché eravamo a conoscenza del fatto che ci avrebbero messo in quarantena e il campionato potrebbe cominciare. La situazione è tornata alla normalità. Le strade sono vive, popolate di gente. Portano la mascherina, ma fa parte della loro cultura, la utilizzavano anche prima del coronavirus. Basta che uno abbia un po’ di raffreddore e la mette. Bisogna capire che oggi non si può rischiare. È così difficile? Leggo ancora di tante persone dal Nord sono scappate al Sud. Come si fa a non comprendere che questo è uno sbaglio? Occorre stare fermi, dentro le proprie abitazioni. Lo dicono tutti. Sono preoccupato per la mia famiglia, è inevitabile. Se non rispettiamo le regole la situazione è difficile che migliori".