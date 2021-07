Roberto, a Sky Sport, ha parlato della finale di questa sera: "​L’Inghilterra è una squadra solida, non ha dimostrato il gusto di giocare un certo tipo di calcio, cosa che noi abbiamo fatto. Penso che abbia cambiato molto in questi ultimi anni, come a noi davano anni fa dei catenacciari, c’è un po’ l’idea della palla lunga degli inglesi. Ognuno metterà in campo le proprie armi, ma arrivati in fondo la testa e le energie faranno la differenza, se l’Italia metterà in campo le sue carte può farcela, noi dobbiamo avere lucidità nella giocata finale con Insigne e Chiesa".