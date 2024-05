Roberto, che ha un passato da allenatore, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus in programma tra una settimana allo stadio Olimpico di Roma. Le sue parole:"Quando ci si ritrova in queste situazioni non si fanno scelte. Anche perché se si arriva a questo punto, vuol dire che ce lo si è meritati. Il campionato permette di andare in Champions, la Coppa Italia è un trofeo da alzare e si gioca in gara secca e poi c’è una finale europea da raggiungere. Come si fa a scegliere? Favorita tra Atalanta e Juventus? Tutto aperto".