Domizzi, a Il Posticipo, torna sulla sua doppietta alla Juventus: "Ricordo il 3-1 al San Paolo in A dopo l'anno di B. Quel giorno ho fatto una doppietta. Quando il Napoli batte la Juve è sempre speciale. La squadra non giocava nella massima serie da una decina d'anni in cui c'erano stati il fallimento e gli anni in C. Quel 3-1 alla Juve fu una gioia pazzesca per tutti i napoletani".