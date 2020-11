“Io l’avevo già detto l’anno scorso, e si sta confermando: quello che mi impressiona di più è Acerbi. Ha raggiunto un livello altissimo. Ora è titolare anche con la Nazionale. In questo momento anche se Chiellini fosse a disposizione giocherebbe lui. E poi non manca mai. È impressionante per livello e intensità. E non dimentichiamoci che è uno dei pochi difensori che sa anche accompagnare l’azione”. Così Maurizio Domizzi, ex difensore di Udinese e Napoli, famoso anche per essere un tiratore di rigori, ha parlato a Calciomercato.com.