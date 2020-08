Nova campionati vinti di fila ed una voragine aperta. Il dominio della Juve in Italia va avanti da quasi 10 anni e come si legge su Tuttosport: "Due campionati da quinto, sesto posto, con la Juventus ferma senza giocare. Tanto servirebbe al Napoli per colmare il distacco accumulato dalla squadra bianconera nelle ultime nove stagioni. Al netto dei risultati di oggi. Ottocentodieci i punti ammassati dall’11 settembre 2011, Juventus-Parma 4-1 alla 2ª giornata (la 1ª era stata rinviata per lo sciopero dei calciatori) a mercoledì (anzi, per essere precisi a domenica, perché a Cagliari non ne sono arrivati) dalle squadre di Antonio Conte, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Nello stesso tempo le formazioni di Walter Mazzarri, Rafa Benitez, dello stesso Sarri, di Carlo Ancelotti e Rino Gattuso ne hanno ottenuti 677, 133 in meno: l’equivalente di un campionato da 67 punti e di uno da 66, quote da quinto posto, appunto".