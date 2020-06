Per anni, in Argentina si è dibattuto della faida interna al River Plate: protagonisti l'ex Juve Trezeguet e Dominguez, eroe del popolo biancorosso. A distanza di (parecchio) tempo, lo stesso Dominguez chiarisce: "Dicevano che non volessi dargli la palla. Lottavamo da sette mesi ininterrotti, figuratevi se non volevo dare la palla a Trezeguet. Siamo stati giocatori con forti personalità e ce ne siamo dette qualcuna. Quando sono usciti i rumors, ho parlato con David davanti al gruppo, volevo chiarire. Gli ho detto alcune cose in faccia, non ho mai avuto problemi con lui".