Alcuni dicevano che faticasse a tornare in forma, i più maligni ci andavano giù secchi: "Ma non lo vedete?! E' un giocatore finito". Giorgio Chiellini però ha lasciato tutti a bocca aperta, perché nonostante i suoi 36 anni e quasi dodici mesi di inattività e la rottura del crociato oggi sembra un ragazzino. Sì, ma con più esperienza. Quella giusta per rimettersi una volta per tutte quella fascia al braccio e guidare la Juve di nuovo verso l'alto. Ieri sera la squadra ha giocato a immagine e somiglianza del suo capitano: concreta, solida, cinica. Impenetrabile. E quando si tratta di alzare un muro Chiellini ne sa qualcosa.



NUOVA DIFESA - "Finché regge lo teniamo" ha detto Pirlo nel post partita. Chiaro, di un giocatore così non se ne priverebbe nessuno. Spesso nella prima parte di stagione la Juve era stata criticata per aver subito troppe reti: "La difesa non regge", dicevano. Poi è tornato Chiellini e la musica è cambiata: nelle ultime quattro partite Szczesny non ha preso neanche un gol. Porta chiusa a doppia mandata e difesa da Re Giorgio. Lui, quello che secondo molti non ce la faceva più.



IL CR7 DELLA DIFESA - La risposta è arrivata dal campo. Anche ieri è stato tra i migliori in campo, quando si tratta di anticipare non ce n'è per nessuno e se deve spazzarla non si fa troppi problemi. Per 90' ha oscurato prima Borja Mayoral - uno degli attaccanti più in forma del campionato - poi Edin Dzeko, del quale sarebbe potuto diventare compagno di squadra. Domina e dà sicurezza alla squadra. E' il CR7 della difesa. E da quando è tornato anche Bonucci è migliorato dopo un periodo un po' complicato. Chiello dà serenità, se c'è lui si sentono tutti più tranquilli. La Juve si coccola il suo capitano, un campione senza età che ha ritrovato il sorriso.