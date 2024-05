L'ex giocatore della Juventus Domenicoha parlato ai microfoni di RaiSport della Vecchia Signora e del suo percorso con Massimiliano Allegri alla guida. Queste le sue parole:- "Antonio Conte o Thiago Motta per la Juventus? Io direi Thiago Motta perché non sono per i giri di boa e i grandi ritorni ma il problema sostanziale non è solo quello. Ho visto la partita contro la Salernitana e ho visto cose che mi hanno demoralizzato. Sono sempre stato allegriano ma ho visto come vanno le cose..."