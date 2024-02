Giovanni, direttore del, ha parlato così a Radio TV Serie A."Non ce lo ha chiesto nessuno, siamo stati chiari sul fatto che a gennaio non avremmo ascoltato alcuna offerta. Questo vale anche per Laurienté, il procuratore ci aveva proposto anche un'operazione importante ma abbiamo detto di no"."Berardi sta meglio, ha ricominciato a camminare senza stampelle, perderlo per oltre un mese è importante per noi. E' il nostro campione, vogliamo tenercelo stretto il più possibile ma come in ogni sessione di mercato valuteremo insieme a lui cosa accadrà in estate".