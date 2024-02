Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, parla così a Sky Sport del futuro di Mimmo Berardi, in questo momento fuori per infortunio."Mi auguro che lui riprenda presto, è la cosa più importante. Per noi è una perdita non indifferente. Poi abbiamo tutto il tempo per capire cosa sarà. Io vorrei che rimanesse sempre con noi, ma se ci sono opportunità devono essere coerenti con il valore del ragazzo".Sull'indice di liquidità, Carnevali cambia tono: "Servirebbe più un indice di indebitamento. Il sistema probabilmente verrà cambiato, perché così non funziona".