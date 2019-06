La Juventus non smette di lavorare per il proprio attacco. I bianconeri hanno individuato in Federico Chiesa il rinforzo ideale. L'intesa con il giocatore sembra raggiunta, ma il grande ostacolo resta la ferrea resistenza della Fiorentina di Rocco Commisso. Come riportato dalla trasmissione “La Domenica Sportiva” su Rai, al momento l'intesa tra i due club non è ancora stata trovata. Questo resta il nodo principale della trattativa.