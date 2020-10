Questa domenica non prevede partite per la Juventus, come per tutti i club essendo in pausa nazionali. E visto che non si è giocato nemmeno domenica scorsa a causa del forfait Napoli, l'ultima gara dei bianconeri è andata in scena due settimane fa a Roma: un 2-2 che ha visto salire in cattedra Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta. Un gol su rigore e l'altro salendo il cielo. Dato che siamo a digiuno di Juve, godetevi il video delle due reti di CR7 postato oggi dal club sui suoi canali social. In attesa di tornare a vedere scene del genere in diretta.