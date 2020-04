Le domeniche non sono più le stesse, ma neppure gli altri giorni della settimana scherzano. Così, per sopportare al meglio la quarantena, ecco che film e televisione diventano compagni fedeli. Ecco cosa propone il palinsesto di oggi, tra digitale, satellite e qualche consiglio per chi invece preferisce Netflix o Prime Video.



DIGITALE

FILM: Borg McEnroe, alle 21.20, su Rai 3 - Film svedese di Janus Metz Pedersen che racconta la mitica finale giocata da Borg e McEnroe sull'erba di Wimbledon nel 1980.

FILM: The Next Three Days, ore 21.27, su Rete 4 - Una donna innocente si trova in carcere per omicidio e Russel Crowe interpreta il marito, un uomo normale disposto a tutto per riunire la famiglia. Nel cast: Elizabeth Banks, Liam Neeson, Olivia Wilde e Moran Atias. .

FILM: Survivor, ore 21.04, sul 20 - James McTeigue dirige questo thriller spionistico del 2015 con protagonisti Milla Jovovich e Pierce Brosnan che è stato nel corso della sua carriera quattro volte James Bond.



SATELLITE

PARTITA: Italia-Australia del 2006, ore 21, su Sky Sport Collection (205): ottavo di finale del Mondiale tedesco che ha visto l'Italia vincere in finale contro la Francia.

FILM: The Departed, alle 21.14, su Premium Cinema +24 (314) - Diretto da Martin Scorsese e con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg e Vera Farmiga, il gangster movie è ambientato a Boston e racconta la vicenda di un boss irlandese, Frank Costello, che infiltra un suo uomo nella polizia senza sapere, però, che la polizia ha avuto la sua stessa idea.

FILM: Green Book, alle 21.15, su Sky Cinema uno +24 (310) - 3 Oscar e 3 Golden Globe al road movie di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali.



INTERNET

FILM: True Story, su Netflix - Michael Finkel, giornalista che ha da poco terminato di lavorare con il New York Times, si ritrova a lottare per il suo lavoro dopo una storia conclusasi non bene. Un giorno, egli riceve la telefonata di un uomo riguardante Christian Longo, uno dei maggiori ricercati dell'Fbi, che è stato arrestato e ha dichiarato di essere Finkel. Michael e Christian finiscono così con l'incontrarsi.

FILM: Perfetti sconosciuti, su Prime Video - Diretto da Paolo Genovese. La vicenda si svolge in una stanza, la sala da pranzo di Eva e Rocco: lei è un'analista, lui un chirurgo plastico. La coppia invita a cena gli amici di sempre, Lele e Carlotta, Cosimo e Bianca, e Peppe. A un certo punto, Eva propone un gioco: cosa succederebbe se ciascuno di loro mettesse il proprio cellulare sul tavolo e leggesse pubblicamente ogni sms arrivato?