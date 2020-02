Giovedì sera la Juventus sarà impegnata nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan, occasione per azzerare tutte le critiche scoppiate in questi giorni. Poi ci sarà il campionato: i bianconeri saranno impegnati domenica alle 15 in casa contro il Brescia. Tra gli uomini di Diego Lopez, ci sarà un osservato speciale, ovvero Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 ha messo in luce tutto il suo talento abbagliando sia i bianconeri che l’Inter. La concorrenza è serrata anche per la presenza di club esteri e l’affare si preannuncia complicato anche per le richieste del presidente delle rondinelle Cellino. A gennaio ha rifiutato 50 milioni dalla Fiorentina, cifra che sarà la base dell’asta che si potrebbe scatenare in estate. Chi vuole il gioiellino del Brescia dovrà pagare caro, Juve avvisata.