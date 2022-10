Intervenuto ai microfoni di Olè, l'ex ct della Francia che affrontò l'Italia nella finale di Berlino del 2006, Raymond Domenech, è tornato a parlare anche della celebre testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi.'Non sappiamo cosa gli era accaduto, la pressione per lui era molto forte perchè era la sua ultima partita. A volte mi alzo la notte e mi dico: 'se avessi parlato di più con lui prima, per spiegargli quello che poteva succedere...'. Ma non potevo immaginare che sarebbe finita così. Se la gente avesse sentito tutto quello che ho detto all'arbitro in quel momento, sarei stato squalificato per dieci anni. Ma è la sua storia, Zidane non ne ha mai parlato con nessuno e non vuole farlo. Nessuno saprà mai cosa gli è passato per la testa'.