Raymond Domenech attacca. L'ex commissario tecnico della Francia, uscito sconfitto con l’Italia al Mondiale del 2006, perdendo la finale ai rigori, ha dedicato un tweet alla vittoria del Paris Saint-Germain, tirando una frecciata al calcio italiano: “Bravo al PSG per questa grande emozione e grazie a Gasperini per i suoi cambi a fine partita. Questo va solo a dimostrare che la leggenda degli allenatori italiani grandi tattici resta una leggenda. Tuchel ha avuto più successo”.



Pronta la risposta di Paolo Condò, che lo distrugge così: "La Francia ha prodotto negli ultimi 40 anni allenatori enormi, da Hidalgo a Deschamps, da Jacquet a Demerre fino allo straordinario Zidane di oggi. Per nostra fortuna nessuno di loro era sulla panchina della nazionale nel 2006".