Domani non è solamente giornata di Napoli-Juventus di Serie A. Poche ore prima infatti del match delle 18 dello stadio Maradona, saranno impegnate contemporaneamente, alle 12:30, la Juventus Women e l'Under 23 di mister Zauli. Le ragazze di coach Guarino ospitano l'Empoli nel ritorno dei quarti di Coppa Italia, dopo il doppio successo in trasferta per 5-4 (quarti di andata) e 3-0 (campionato). Nel mentre, la 'seconda squadra' della Juve maschile fa visita all'Albinoleffe per la 24^ giornata di Serie C Girone A. Potrete seguire tutte le dirette testuali qui su Ilbianconero.com