Allenamento in mattinata, domani, per la Juve. Che riprende ad allenarsi in vista della partita contro la Fiorentina, da disputare al Franchi già sabato pomeriggio. Si apre una settimana con finalmente i nazionali: oggi sono arrivati Bonucci e Bernardeschi, da domani De Ligt, Emre Can e Szczesny. E così via. I sudamericani, invece, arriveranno alla spicciolata da mercoledì a venerdì, e ciò non permetterà a Sarri di poter disporre al massimo dei suoi giocatori di maggior talento, come Dybala e Cuadrado (anche per questo, salgono le quotazioni di Rabiot e Danilo per la partita di Firenze): tutto si deciderà però a seconda delle sedute di questa settimana. A partire da domattina.