Dopo qualche giorno di pausa per trascorrere con le famiglie le feste natalizie, domani pomeriggio la Juventus riprenderà ad allenarsi alla Continassa. I bianconeri torneranno in campo il 6 gennaio alle 15, quando affronteranno il Cagliari per la prima gara del 2020. La sosta servirà per ragionare e lavorare sui difetti, Sarri vuole subito una vittoria per iniziare bene il nuovo anno e mettersi alle spalle il ko in Supercoppa.