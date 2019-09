Domani alle 12.30, Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa prima della gara in programma per sabato alle 15 contro la Fiorentina. Un appuntamento che assume un significato speciale, dal momento che rappresenta il primo passo verso il suo esordio ufficiale sulla panchina della Juventus, dopo il mese di stop per la polmonite. Giovanni Martusciello riprenderà quindi il suo posto da vice, lasciando il proscenio a Sarri che, già da domani, potrà dare qualche risposta in più sulla Juventus che vorrebbe, che si aspetta e che ha visto finora senza di lui.