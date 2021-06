Domani sera nella Turchia che affronterà l'Italia per la gara inaugurale degli Europei a Roma, ci sono un giocatore della Juventus, ossia Merih Demiral e uno che ai colori bianconeri è stato vicino: Hakan Calhanoglu.Il trequartista del Milan è in scadenza di contratto col club rossonero, proprio come Donnarumma, e avendo faticato parecchio a trovare un accordo per il rinnovo, nei mesi scorsi si sono susseguite le voci e le indiscrezioni su un possibile ingaggio a parametro zero da parte della Juventus. Incoraggiate anche da alcune foto a Torino diffuse sui social.