Dopo il pareggio al Wanda Metropolitano, la Juventus è pronta a rituffarsi in campionato con la gara contro il Verona in programma domani pomeriggio. Nei 36 precedenti a Torino in tutte le competizioni tra le due squadre, i gialloblù hanno vinto una sola volta, nella Coppa Italia 1962-63 per 1-0 con gol di Maioli. 30 le vittorie bianconere e 5 i pareggi. L'ultima gara allo Stadium è del maggio 2018, con la squadra di Allegri che vinse 2-1 grazie alle reti di Rugani e Pjanic.