Alla ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali, la Juventus affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic (che proverà ad andare in panchina nonostante la sua battaglia con la leucemia) all'Allianz Stadium nell'anticipo di sabato 19 alle 20.45. La Juventus ha comunicato che oggi è l'ultimo giorno di vendita riservata per i biglietti del match, da domani partirà la vendita libera.