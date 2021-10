Juventus-Roma sarà la gara numero 100 tra le due formazioni, considerando i match disputati in casa dei bianconeri in tutte le competizioni (e anche la novantesima in Massima Divisione). Per la Roma si tratterà della seconda trasferta a tre cifre della sua storia. Al momento, l’unica squadra affrontata almeno 100 volte fuori casa dai giallorossi è l’Inter, con 106 partite sul terreno di gioco nerazzurro. Chiude questo particolare podio il Milan a quota 96. Tornando ai bianconeri, su 99 sfide, 13 le affermazioni romaniste, 21 i pareggi, 65 le vittorie della Juventus.