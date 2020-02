Oltre ad essere un evento mediatico già di suo, Cristiano Ronaldo sa come far aumentare l’attesa per il suo compleanno. Domani 5 febbraio compirà 35 anni: l’età anagrafica non sembra impedirgli di essere decisivo come ha sempre fatto in carriera e siglare nuovi record. Intanto su Instagram, l’asso portoghese ha deciso di inviare un messaggio ai suoi 201 milioni di follower: “Per il mio 35° compleanno, ho un regalo veramente speciale…per voi. Restate collegati!”.