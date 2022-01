11









Dopo aver spiegato le motivazioni della sua esclusione nel pre-partita, dopo Chelsea-Liverpool Tomas Tuchel è tornato a parlare del caso Lukaku, finito al centro delle polemiche dopo l'intervista rilasciata a Sky Sport in nella quale dichiarava amore all'Inter. "Romelu è un nostro giocatore - ha detto l'allenatore dei blues - e c'è sempre un modo per tornare indietro: non è la prima volta che succede una cosa del genere nella mia carriera. Domani risolveremo tutto a porte chiuse e poi decideremo cosa fare, a quel punto lo comunicheremo e lo saprete anche voi. Sì, domani ci sarà un incontro con Lukaku".