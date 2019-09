Con Douglas Costa out per almeno un mese, Maurizio Sarri studia una soluzione per la partita di domani contro l'Atletico Madrid. Secondo La Gazzetta dello Sport, il ballottaggio per chi giocherà sulla fascia destra è tra Bernardeschi e Cuadrado. A centrocampo è ancora in dubbio Pjanic, per il quale non si vogliono correre rischi dopo la sostituzione di Firenze. Se non ce la farà, pronto Bentancur. Per il resto, confermata la formazione che ha pareggiato sabato contro la Fiorentina con l'outsider Dybala che insidia Higuain.