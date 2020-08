4







di Nicola Balice

Via Blaise Matuidi, dentro Weston McKennie. Via Miralem Pjanic, dentro Arthur. E poi sono anche tornati dai prestiti Mattia Perin, Cristian Romero, Luca Pellegrini, Marko Pjaca e ovviamente Dejan Kulusevski. La rosa della Juve, di quella stessa Juve che deve vendere per poter comprare, anziché ridursi sta aumentando. Oggi sono 28 i giocatori teoricamente a disposizione di Andrea Pirlo, senza dimenticare i giovani già pronti a fare da spola tra Under 23 o Primavera e prima squadra, l'ultimo dei quali è arrivato proprio oggi alla Continassa: Hans Nicolussi Caviglia. Sono 28 i giocatori della Juve, Pirlo ne attende altri quattro per modellare la rosa alla sua idea di calcio: priorità alla punta, ma anche all'esterno destro, senza dimenticare un centrocampista in più e un quarto attaccante.



Al di là dei nomi e dei costi, resta necessario snellire questa rosa extra-large, che ancora intasa la porta d'uscita della Continassa: sono almeno otto le cessioni da definire nel minor tempo possibile, domani apre ufficialmente il mercato e la vera missione impossibile di Fabio Paratici e Federico Cherubini sembra proprio questa.



