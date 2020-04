Ragazzi domani 20:45live insieme a @delpieroale Amigooos, mañana los espero con @delpieroale para que compráramos in vivo juntos a las 15:45 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) April 9, 2020

Sembra quasi un passaggio di consegne, anche se il più anziano non lo ha ancora ammesso. L'ammirazione di Alessandro Del Piero per Paulo Dybala, però, è difficile da nascondere, così come il rapporto di stima che è nato tra i due, da quando l'argentino è alla Juventus. Per questo, i due si lanciano spesso messaggi, ma questa volta, complice anche la quarantena, non saranno solo quelli.