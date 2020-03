"Sii come un cactus. Adattati a qualsiasi momento, tempo e circostanza. Sii forte e nonostante tutto non dimenticarti di fiorire". Un messaggio: non in codice, ma metaforico. Un messaggio che mostra virtualmente tutta la vicinanza al cugino Paulo, recentemente visitato in Italia negli scorsi mesi. Dolores Dybala, direttamente da Cordoba, ha pubblicato nelle scorse ore una storia Instagram che assomiglia a un atto di forza. O meglio: a una trasmissione, di coraggio e determinazione, a Paulo e Oriana, colpiti ieri dalla notizia della positività al Coronavirus.