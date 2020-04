Sembra la scena di un film, e invece è tutto vero. Come scorre la quarantena a casa? Con riposo, sorrisi e... i cani! Sempre loro, protagonisti delle stories di Annekee e, che in questi giorni di isolamento - hanno scelto di rimanere nella loro casa italiana, qui a Torino - stanno tenendo a bada i due cuccioli adottati qualche mese fa e che fanno parte a tutti gli effetti della loro piccola famiglia. Nel video pubblicato da Annekee, coccole e carezze per tutti: da De Ligt ai due animali, che si godono i baci della giovane e bella modella olandese. Un video tenerissimo, qui in basso.​