Domenica sera sarà Inter contro Juventus, il derby d'Italia, una partita che fa sognare i tifosi delle due squadre. In attesa di vedere i giocatori in maglia nerazzurra e bianconera affrontarsi a San Siro, vi proponiamo intanto una "partita" che fa altrettanto sognare i sostenitori di Inter e Juve: quella tra le wags, ossia le mogli e le fidanzate dei giocatori.



Vi proponiamo dunque le seguenti formazioni: INTER

Claudia Fior, moglie di Padelli

Barbora Hroncekova, fidanzata di Skriniar

Doina Turcanu, fidanzata di De Vrij

Hiba Abouk, moglie di Hakimi

Enza De Cristofaro, moglie di D'Ambrosio

Federica Schievenin, moglie di Barella

Nicole Ciocca, moglie di Gagliardini

Silvija Lihtar, moglie di Brozovic

Sonia Isaza, fidanzata di Vidal

Sabrina Kvist Jensen, fidanzata di Eriksen

Agustina Gandolfo, fidanzata di Lautaro Martinez

JUVE

Marina Luczenko, moglie di Szczesny

Martina Maccari, moglie di Bonucci

AnneKee Molenaar, fidanzata di De Ligt

Clarice Sales, moglie di Danilo

Melissa Botero, moglie di Cuadrado

Benedetta Quagli, fidanzata di Chiesa

Mel La Banca, fidanzata di Bentancur

Colleen Rowland, moglie di Ramsey

Georgina Rodriguez, fidanzata di Ronaldo

Oriana Sabatini, fidanzata di Dybala

Alice Campello, moglie di Morata



Qui di seguito ve le mostriamo nello stesso ordine con cui le abbiamo "schierate in campo", prima le interiste e poi le juventine, attraverso una foto rappresentativa dai loro profili social