CorSport - Juventus su Dodo: la posizione della Fiorentina

Getty Images

Non c'è solo l'attacco nei pensieri di mercato della Juventus . Del resto Cristiano Giuntoli lo ha esplicitato in più occasioni, in vista della prossima stagione serviranno almeno due-tre innesti - intesi chiaramente come colpi "di peso" - per costruire una squadra davvero competitiva, in sostanza uno per reparto. E allora, mentre anche oggi i giornali parlano con insistenza di Matteo Retegui e Rasmus Hojlund per sostituire Dusan Vlahovic (e magari pure Randal Kolo Muani), Il Corriere dello Sport propone un nome nuovo, ma in questo caso per la fascia: è quello di, che deve ancora dare una risposta allasull'offerta di rinnovo di contratto e si sta facendo seriamente tentare dall'ipotesi bianconera.

Dodo-Juventus, la situazione

Le parole di Pradé

Quanto costa

Dodo-Fiorentina, i numeri della stagione

Presenze: 46

Minuti: 3.852

Goal: 0

Assist: 6

Cartellini gialli: 12

Che la Vecchia Signora possa mettere a segno un altro colpo dal club viola? Il terzino destro classe 1998 è stato uno dei grandi protagonisti della stagione della squadra toscana, conclusa con un sesto posto in campionato a -5 dalla stessa Juventus che è valso di nuovo la qualificazione alla Conference League, la competizione in cui quest'anno ha sfiorato ancora la finale. Il brasiliano, nello specifico, ha collezionato 46 presenze complessive (per un totale di 3.852 minuti), senza mai segnare ma servendo sei assist ai compagni."Pensavamo di aver raggiunto le sue richieste, facendo la nostra proposta: siamo in attesa di una risposta, quando vorrà ce la darà. Non siamo affatto preoccupati", ha detto nei giorni scorsi in conferenza stampa il ds viola, precisando che Dodo ha comunque altri due anni di contratto con la Fiorentina.Per quanto sia molto legato alla piazza e alla città gigliata, stando a indiscrezioni provenienti dalla Toscana il terzino sembra davvero orientato a cambiare aria in estate, dopo essere rimasto deluso per i continui rinvii della società sul suo rinnovo. Diversi i club che si sono già mossi per sondaggi esplorativi, dal Liverpool all'fino al Barcellona. Ora in corsa sembra esserci anche la Juventus, che anche in quel ruolo potrebbe aver bisogno di un rinforzo importante. Se ne saprà sicuramente di più a breve. La Fiorentina, intanto, ne ha già fissato il prezzo: circa





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui