CorSport - Dodo-Juventus, nuovi contatti: la situazione

La Juventus , ora, ci sta pensando seriamente. Secondo Il Corriere dello Sport,è un'idea concreta dalle parti della Continassa, dove si sta cercando proprio un esterno con le sue caratteristiche - dinamismo, qualità, propensione ad attaccare e costanza in fase difensiva -, in pratica un profilo che possa riempire la casella di uomo a tutta fascia nel 3-4-2-1 (in aggiunta ad Andrea Cambiaso e Alberto Costa). Stando al quotidiano, insomma, il nome del brasiliano è abbastanza caldo in questa fase: con lui aveva già avuto un approccio a marzo, mentre la Juve lo aveva risentito prima delle vacanze con la promessa di riaggiornarsi a metà luglio, in tempo per il raduno.

Dodo-Juve, come stanno le cose

Quanto costa

Le alternative

Intanto Dodo ha ricevuto una proposta di rinnovo dalla: in questo senso non c'è particolare fretta, dato che il suo contratto scade nel 2027, ma intanto il club viola si sta muovendo per cercare un possibile sostituto, proprio perché consapevole che nel caso in cui l'interesse bianconero si trasformasse in un'offerta il calciatore non solo vacillerebbe, ma chiederebbe di partire.Rocco Commisso valuta il suo gioielloe, come ha già dimostrato alla Signora nei giorni della trattativa per Nico Gonzalez, le cifre che chiede poi le pretende, accettando al massimo di andare incontro al venditore tramite le modalità di pagamento.La Juve, comunque, non se ne sta con le mani in mano in attesa di racimolare il gruzzoletto necessario per l'assalto a Dodo. Nella lista di Damien Comolli - scrive sempre Il Corriere dello Sport - ci sono infatti anche altri nomi: su tutti quello di, 26 anni, uruguaiano del Palmeiras, tra i protagonisti all'ultimo Mondiale per Club, che è in scadenza nel 2026 e dunque può liberarsi con una cifra vicina ai 15 milioni. Si tratta di un mancino puro che, a differenza di Dodo, negli ultimi anni ha giocato sempre con una linea a tre alle spalle. Fisicamente e atleticamente è meno esuberante del brasiliano, assist e solidità difensiva però con lui sarebbero garantiti. Ai bianconeri continua a piacere molto puredel Girona, 23 anni, scuola Real Madrid: sul suo cartellino c’è una clausola da 35 milioni, trattabile.





