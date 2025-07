Dodo idea concreta per la Juventus. 'E lo sapeva anche Palladino'

Getty Images

Dodo-Juventus, il retroscena

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport lo ribadisce: lasta valutando seriamente, esterno per cui lachiede 30 milioni di euro e che potrebbe tornare molto utile soprattutto in caso di cessione di Alberto Costa , entrato prepotentemente nel mirino dello Sporting Lisbona.Del brasiliano ha parlato anche, direttore dello stesso quotidiano, nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Firenze Viola, in cui ha svelato un retroscena ed espresso il suo pensiero sul possibile affare: "Dodo è stato cercato dalla Juventus, già da Giuntoli. Lo stesso Palladino mi disse che c’era un interessamento della Juve. Però so che la Fiorentina è tranquilla perché ha due anni di contratto. Il giocatore interessa molto, ma quanto può spendere la Juve? I bianconeri devono risolvere tanti problemi, uno su tutti quello di Vlahovic. In questo momento Dodo non è una priorità".