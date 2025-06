Dodò-Fiorentina, problemi con il rinnovo: la posizione della Juventus

Getty Images



Dodò lascia la Fiorentina?

Situazione in bilico pedopo quanto avvenuto in questi mesi e le incomprensioni relative al rinnovo di contratto. L'esterno brasiliano è in scadenza nel 2027 e aveva chiesto ai viola un nuovo accordo con adeguamento dell'ingaggio. La Fiorentina però ha aspettato prima di presentarsi con un'offerta e questo ha irrigidito il giocatore.Non mancano le sirene di mercato per Dodò; su di lui, riferisce calciomercato.com, hanno manifestato interessamenti il Barcellona di Flick e il Milan di Allegri, ma al momento non c'è nessuna mossa concreta. Anche la Juventus ha messo nella lista dei possibili rinforzi sulla destra il giocatore della Fiorentina ma gli occhi dei bianconeri in questo momento sono più concentrati su Wesley.

Dodò allora, si legge, dovrebbe presentarsi in ritiro agli ordini di Pioli, che farà un tentativo per ricomporre la situazione e andare avanti anche senza rinnovo, spostando nella peggiore delle ipotesi il problema di poco meno di un anno. Situazione da monitorare.