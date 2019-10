Paolo Rossi, dal campo al grande schermo. L’ex attaccante - tra le altre - della Juventus, sarà il protagonista di un documentario sulla sua carriera: “Paolo Rossi - Un campione è un sognatore che non si arrende mai”. Un’idea nata per caso: “Sette/otto anni fa, quando mia moglie Federica disse che la mia vita è da film - racconta a La Gazzetta dello Sport - Non abbiamo raccontato solo la mia carriera, ma la scelta è stata di lanciare anche un messaggio di speranza a tanti bambini che sognano di diventare calciatori. Abbiamo raccolto tante testimonianze, tra le quali quelle di Maradona, Pelè, Boniek, Zoff...”.



TRA PASSATO E PRESENTE - “Mancini ha saputo dare un’identità alla squadra lanciando molti giovani. Possiamo sperare in un grande Europeo, ma bisogna ancora migliorare sulla manovra vicino alla porta avversaria”.