Leo, in conferenza, spiega anche i problemi di questa Juve: "Quest'anno abbiamo cambiato tanti giocatori. Trovare la mentalità e il DNA Juventus non è facile, ma neanche scontato e veloce. Il mister sta facendo un grande lavoro a livello mentale per far capire cosa voglia dire indossare questa maglia. Sono convinto che con i compagni riporteremo la Juventus in alto. Stiamo facendo qualcosa di diverso rispetto a prima, non sempre si vede in campo, ma ho grande fiducia in questa squadra".