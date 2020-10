Filip Djuricic, trequartista del Sassuolo, ha dichiarato in occasione di un’intervista a Tuttosport: "Belotti è uno dei più forti attaccanti italiani insieme a Immobile e Caputo. E' una sicurezza, nel Toro va sempre in doppia cifra. Sono convinto che anche a Sassuolo farebbe più gol. Detto questo, mi tengo stretto Caputo. Non lo cambierei nemmeno con Cristiano Ronaldo".