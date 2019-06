Youri Djorkaeff ha parlato di Antonio Conte, nuovo allenatore dell'Inter. L'ex nazionale francese ha dichiarato alla rassegna di moda 'Pitti immagine' a Firenze: "Conte è un grande allenatore, ma mi fa strano vederlo all'Inter perché rappresenta la Juve e la sua immagine. Spero che porterà al successo la squadra, però aspettiamo. All'Inter manca la continuità per lottare con la Juve. In Italia oggi i bianconeri sono di un altro livello, ma il mercato può spostare gli equilibri. Icardi? Se vuole, vada via. Sono sicuro che ci sono mille altri calciatori che vogliono giocare nell'Inter".



"Sono contento per Mancini, ho sempre occhi buoni per l'Italia visto che due miei figli sono nati qui. La Champions League ha dimostrato che fa strada chi propone un calcio offensivo".