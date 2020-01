Youri Djorkaeff, ex centrocampiqosta dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del duello tra Inter e Juve per lo scudetto e non solo.



SUL GOL IN ROVESCIATA - "Quante volte ha vista la rovesciata? Prima di svegliarmi e poi prima di andare a letto, tutte le volte. Sono da due ore a Milano e ho parlato già mille volte di quella rovesciata e poi del gol contro la Juve".



SU INTER VS JUVE - "Una cosa è visibile oggi è che la Juve è di un altro livello nel campionato italiano. L’Inter inizia ad avvicinarsi e spero che nel futuro l’Inter vinca in Serie A"



SUL SUO EREDE? HAZARD - "Chi è il mio erede? Mi sembra che prima di arrivare a Madrid Hazard era come me. Adesso al Chelsea gioca diversamente. Non mi piace fare paragoni tra calcio di ieri e di oggi. Quando vedi i giocatori di oggi ti diverti con Neymar, Mbappé, Ronaldo, Messi, sono giocatori fortissimi. In passato la qualità era in tutti i club e non solo tra le fila delle big".



SU CONTE - "Ai miei tempi non sarebbe mai stato l’allenatore dell’Inter. Quando Conte ha firmato all’Inter mi ha fatto strano da interista perché arrivava dalla Juve. Alla fine fa un gran lavoro. E dobbiamo dirgli bravo per questo. Spero continui così, porterà l’Inter ad un livello che prima non aveva".



SU GIROUD - "Mi piace molto perché ha sempre avuto contro chi dice che non è bravo e non segna, ma lui gioca, segna e lotta per la squadra. Da 10 anni è un attaccante pesante, che fa la differenza, è importante come attaccante".