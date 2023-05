Intervenuto ai canali ufficiali del club, il difensore dell'Atalanta Djimsiti ha parlato di quella che sarà la prossima sfida di campionato contro la Juve.'Era una partita molto importante per noi, volevamo a tutti i costi questi tre punti, soprattutto giocando davanti ai nostri tifosi e ottenendo la vittoria in casa. Sicuramente ci darà fiducia per la partita di domenica'.