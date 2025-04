Djalò verso il ritorno alla Juventus: i suoi numeri al Porto

L'esperienza di Djalò alla Juventus

non sarà confermato dalal termine di questa stagione. Al difensore portoghese non sono bastate le 17 presenze collezionate finora (per un totale di 1.303 minuti), con due goal all'attivo, per convincere il club lusitano a puntare su di lui anche per la prossima annata, pertanto tutto fa pensare che ritornerà alla Juventus , come riportato da Sport Mediaset, dove peraltro ha il contratto in scadenza a giugno 2026.Reduce da un lungo periodo di stop per la rottura del crociato, Djalò si era trasferito a titolo definitivo alla Juventus daldurante la finestra di mercato invernale del 2024, dopo una lunga trattativa in cui si era registrato anche l'inserimento dell'Inter. La Vecchia Signora aveva investito circa 3,5 milioni di euro, più eventuali bonus, per lui, che però non ha praticamente mai avuto occasione di giocare con la maglia bianconera nella seconda metà di quella stagione.

Cosa succede ora

Il portoghese, comunque, si è allenato con costanza per recuperare la forma fisica, seguendo le direttive dello staff medico e tecnico. Il suo debutto ufficiale è poi avvenuto all'ultima giornata di campionato, il 25 maggio 2024, nella partita casalinga contro il Monza, quando è subentrato negli ultimi 16 minuti. Di lì a poco, dopo tutte le valutazioni del caso, la Juventus ha optato per la cessione in prestito al Porto, che però sembra destinato a lasciare a breve.