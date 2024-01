Il blitz di Giuntoli per Tiago Djalò potrebbe diventare un delitto perfetto all'inizio della settimana che comincerà domani, l'alba di un girone di ritorno che la Juventus ha voglia di vivere con un difensore in più nella rosa: il giocatore portoghese del Lilla, 23 anni, arriverebbe immediatamente e per lui, fermo dal 4 marzo 2023 per la rottura del crociato del ginocchio destro e terrorizzato dalla prospettiva di non giocare fino a fine stagione dopo aver rifiutato il rinnovo, sarebbe una sorta di liberazione. Lo riporta il Corriere dello Sport.