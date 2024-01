La Juventus ha ufficializzato l'acquisizione del giovane talento Tiago Djaló con un contratto valido fino a giugno 2026. Tuttavia, la novità più interessante è l'inclusione dididi, portando il legame potenziale tra il giocatore e il club fino a giugno 2028.Questa opzione di prolungamento si applicherà sul lato della società, offrendo allala possibilità di trattenere il promettente difensore per un periodo ulteriormente esteso.Nonostante le voci di mercato e le speculazioni su possibili prestiti durante la finestra di trasferimento di gennaio, fonti affidabili confermano che Tiago Djaló non lascerà la Juventus in prestito nel corso di questo mese. La decisione di trattenere il giocatore indica la fiducia della squadra tecnica nella sua crescita e nel suo potenziale contributo alla squadra.