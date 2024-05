Perché la Juventus ha acquistato Djalò?



L'inizio complicato



Djalò può partire? Cosa sappiamo

A gennaio, laha messo a segno un colpo di mercato anticipando la concorrenza, in particolare l'Inter, per assicurarsi. Il difensore portoghese, fortemente voluto dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, è arrivato dal Lille con un'operazione complessiva di oltre 7 milioni di euro.Tuttavia, il suo impatto in bianconero è stato finora limitato a causa di un grave infortunio e una condizione fisica non ancora ottimale.Per evitare di perdere l'occasione di tesserarea parametro zero in estate, la Juventus ha deciso di anticipare l'acquisto versando 3,6 milioni di euro al Lille, pagabili in tre esercizi, oltre a 1,5 milioni di euro in oneri accessori. Sono inoltre previsti premi fino a 2,6 milioni di euro al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi.La mossa era strategica: integrarenella rosa bianconera in vista della prossima stagione, dove avrebbe dovuto prendere il posto di Alex Sandro, il cui contratto è in scadenza e non sarà rinnovato.Finora, però,ha totalizzato solo una manciata di minuti nell'ultima partita contro il Monza. La causa principale è il grave infortunio subito, che ha impedito al difensore di entrare subito in forma e integrarsi appieno nei meccanismi della squadra.Ma non è solo una questione di condizione fisica: il tecnico e la dirigenza stanno valutando attentamente il suo adattamento e le sue prospettive future all'interno del club.Alla luce di queste difficoltà iniziali, la Juventus sta considerando seriamente l'ipotesi di prestaread un altro club di Serie A nella prossima estate.'La Gazzetta dello Sport' sottolinea che questa potrebbe essere una strategia efficace per valutare meglio il potenziale di Djalo e prepararlo per un futuro da protagonista con la maglia bianconera.