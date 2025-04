Djalò, non solo i problemi disciplinari: nell'ultima partita anche un errore decisivo

Getty Images

È davvero finito nella bufera ufficialmente allontanato dal gruppo squadra delper motivi disciplinari dopo diverse uscite notturne non tollerate dalla dirigenza. Il difensore di proprietà dellanon è il solo giocatore della rosa lusitana coinvolto in questa situazione, ma il suo sarebbe un caso emblematico di recidiva, come racconta Tuttosport: il classe 2000, infatti, era stato già pizzicato ad alcune serate, la prima a Capodanno, quando si era recato a Madrid rientrando poco dopo l’alba e prendendo parte come se niente fosse alla seduta di allenamento dell’Olival alle 10.30 del mattino.

Quando ha giocato l'ultima volta Djalò

Poco più di 24 ore più tardi, inoltre, Djalò era sceso in campo nella sciagurata trasferta con il(2-0), interrotta per nebbia e ripresa soltanto il 12 gennaio, quando non è stato nemmeno preso in considerazione per la convocazione. A prescindere, negli ultimi mesi era stato messo chiaramente da parte rispetto al gruppo: l’ultima presenza ufficiale risale al 24 febbraio contro il, partita estremamente emblematica del percorso avuto dal ragazzo nel suo periodo con la maglia biancoblù.Il portoghese è di fatto crollato nell’uno contro uno con, risultando decisivo - in negativo - nell’azione che ha portato al pari il Vitoria e scatenando l’ira dei suoi tifosi, che poco dopo hanno saputo di quelle notti di troppo e, chiaramente, non l'hanno presa bene.